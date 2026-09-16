«Мысли только о победе». Футболист «Балтики» — о предстоящем матче с «Зенитом»

Футболист «Балтики» Владислав Поспелов высказался о предстоящем матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

— Следующий наш матч – вновь с «Зенитом», но уже в рамках Премьер-Лиги. А это значит, что настрой будет совсем другим.

— Мысли только о победе, иначе быть не может. Мы должны максимально настроиться и выдать всё, что можем. Сделаем всё для того, чтобы добиться положительного результата.

— Можно сказать, что для тебя это будет матч с особой мотивацией?

— Честно сказать, наверное, да (улыбается). Настрой будет запредельным. Но главное не перегореть, — цитирует Поспелова сайт «Балтики».