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«Мысли только о победе». Футболист «Балтики» — о предстоящем матче с «Зенитом»

«Мысли только о победе». Футболист «Балтики» — о предстоящем матче с «Зенитом»
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Футболист «Балтики» Владислав Поспелов высказался о предстоящем матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Следующий наш матч – вновь с «Зенитом», но уже в рамках Премьер-Лиги. А это значит, что настрой будет совсем другим.
— Мысли только о победе, иначе быть не может. Мы должны максимально настроиться и выдать всё, что можем. Сделаем всё для того, чтобы добиться положительного результата.

— Можно сказать, что для тебя это будет матч с особой мотивацией?
— Честно сказать, наверное, да (улыбается). Настрой будет запредельным. Но главное не перегореть, — цитирует Поспелова сайт «Балтики».

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