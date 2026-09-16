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Тренер молодёжной сборной России назвал задачи команды на сбор в сентябре-октябре

Тренер молодёжной сборной России назвал задачи команды на сбор в сентябре-октябре
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о задачах команды на учебно-тренировочный сбор в сентябре-октябре. Россияне проведут три встречи на выезде с Северной Македонией (28 сентября) и Сербией (2 и 5 октября).

«Если говорить о задачах на сбор, то, во-первых, нам важно качественно подготовить команду к играм, учитывая, что мы собираемся впервые после довольно долгого перерыва. Во-вторых, оценим прогресс футболистов за время, прошедшее с июньского сбора. В-третьих, будем встраивать в игру команды новичков, которые, пусть и в небольшом количестве, но есть в составе. У нас будет семь дней на подготовку к матчам. Для ребят это возможность проявить себя, а для нас – понять, кто составит костяк команды, а кто пока будет игроком ротации», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

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