Джанлуиджи Доннарумма высказался о летних новичках «Манчестер Сити» и их адаптации в клубе

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма высказался о новичках команды, пришедших в летнее трансферное окно. Перед стартом сезона состав «горожан» пополнили полузащитники Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон, Айюб Буадди, вингеры Илиман Ндиайе, Аллан и вратарь Херонимо Рульи.

«У нас сменилось несколько игроков, пришли новички. Все они — футболисты высочайшего качества, привыкшие выступать на самом высоком, справляться с различными ситуациями. Переход в новый клуб, новую команду, новый город — это непросто. Но они хорошо адаптируются, а мы стараемся создать для них комфортные условия.

Игроки, которые уже были в команде, им очень помогают. Думаю, нас ждёт отличный сезон. Наша цель — дойти до решающих стадий и бороться за все возможные трофеи: помимо Премьер-лиги, это Лига чемпионов и два внутренних кубка», — приводит слова Доннаруммы Sky Sports.