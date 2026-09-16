Генич — о трансферах «Локомотива»: никого, кроме Мостового, усилением назвать не могу

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что со скепсисом относится к игрокам, которые пополнили состав «Локомотива» в летнее трансферное окно. Красно-зелёные взяли в аренду хавбека Андрея Мостового из «Зенита», а также приобрели полузащитника Николая Титкова из «Балтики» и защитника Сергея Бабкина из «Крыльев Советов».

«Как понимаю, руководство продолжает верить в Михаила Михайловича Галактионова, никто его не трогает. Так что будем наблюдать дальше за процессом, как «Локомотив» себя поведёт зимой на трансферном рынке. Потому что то, что «Локомотив» сделал сейчас, пожалуй, кроме Мостового, никого усилением назвать не могу, это просто попытка закрыть дыры, которые образовались с уходом ведущих игроков. При всём уважении и симпатии к Бабкину и Титкову это точно не футболисты для того, чтобы «Локомотив» снова претендовал на попадание в тройку. Хотя тот же Воробьёв переходил в «Локомотив» из «Оренбурга» и уже в Москве стал топовым нападающим. Может быть, подобное произойдёт и с Титковым и Бабкиным. Хотя определённый скепсис у меня есть», — приводит слова Генича «Матч ТВ».