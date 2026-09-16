Опубликовано изображение Батракова из симулятора EA Sports FC 27

Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков впервые появится в футбольном симуляторе EA Sports FC. Появилось изображение футболиста из EA Sports FC 27.

Отметим, что рейтинг игрока составит 79, что больше, чем у полузащитника «Монако» Александра Головина (78), но меньше, чем у голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова (83).

21-летний Алексей Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе 2026 года. В сезоне-2026/2027 турецкой Суперлиги полузащитник п