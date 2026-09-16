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Алексей Батраков отреагировал на своё изображение в симуляторе EA Sports FC 27

Алексей Батраков отреагировал на своё изображение в симуляторе EA Sports FC 27
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Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков высказался о своём изображении в футбольном симуляторе EA Sports FC.

«Сегодня нашёл на просторах интернета, похож?» — написал Батраков в телеграм-канале, добавив смеющийся эмодзи.

Отметим, что рейтинг игрока составит 79, что больше, чем у полузащитника «Монако» Александра Головина (78), но меньше, чем у голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова (83).

21-летний Алексей Батраков перешёл в «Галатасарай» из