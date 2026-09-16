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Игрок «Балтики» Поспелов рассказал, что им интересовался «Зенит»

Игрок «Балтики» Поспелов рассказал, что им интересовался «Зенит»
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Футболист «Балтики» Владислав Поспелов рассказал, что на юношеском уровне им несколько раз интересовался «Зенит», однако игрок отказался от переезда в Санкт-Петербург.

— Попал в местную команду «Локомотив» к тренеру Москвину Геннадию Александровичу, который меня заметил. Он говорил, что спустя какое-то время меня обязательно пригласит к себе академия «Зенита» и вместе с семьёй мы договорились, что я туда не пойду.

— Удивительно звучит, честно говоря.
— Так и вышло, спустя полгода меня позвали, я даже съездил на какой-то турнир в Нидерланды, где забил единственный гол нашей команды. Это был первый подобный опыт для меня. Я остался в «Локомотиве», где продолжил работать вместе с Геннадием Александровичем. Он поверил в меня, очень помогал мне. Кстати, мы до сих пор с ним поддерживаем связь. Я благодарен ему за всё, что он сделал для меня.

— Что было после «Локомотива»?
— В возрасте 14 лет я перешёл в команду «Алмаз-Антей», где провёл полтора года. Ко мне вновь был интерес от академии «Зенита», вместе с партнёром по команде Сашей Зюриным мы отправились на турнир в Бразилию – Кубок БРИКС. Там я вроде бы большинство матчей сыграл без замен, голы забивал, мы заняли первое место. После турнира мне сделали предложение о переходе в «Зенит».

— И ты вновь отказался, так ведь?
— Там было время на подумать. Агент сказал, что параллельно меня хотят пригласить в «Балтику», в молодёжную команду, а если бы я перешёл в «Зенит», то это был бы уровень ЮФЛ. В итоге случились определённые недопонимания между агентом и Андреем Сер