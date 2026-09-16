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Экс-игрок «Краснодара» объяснил, чем Сперцян лучше нынешнего капитана команды Кордобы

Экс-игрок «Краснодара» объяснил, чем Сперцян лучше нынешнего капитана команды Кордобы
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Воспитанник «Краснодара» Дмитрий Кучугура, перешедший летом в московский «Велес», сравнил бывшего и нынешнего капитанов «быков» Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Армянин в летнее трансферное окно перебрался в саудовский «Аль‑Ахли».

— Представим, что ты тренер и тебе нужно взять одного игрока в команду. Сперцяна или Кордобу?
— Сперцян! Это лидер команды как на поле, та и за его пределами. Думаю, здесь даже объяснять не надо.

— А речи мотивационны