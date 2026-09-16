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Талалаев заявил, что вынужден перестраивать «Балтику» по ходу этого сезона

Талалаев заявил, что вынужден перестраивать «Балтику» по ходу этого сезона
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что вынужден перестраивать команду на протяжении нынешнего сезона.

«Мы вынуждены по ходу трети чемпионата перестраиваться. Для тренера это хорошая, интересная работа. Для игроков команды, где в основе лежит дисциплина, это не есть очень хорошо. Но я уверен, что все новички сыграют в тот футбол, который нужно», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После восьми туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги калининградцы, набрав 11 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», в активе которого 20 набранных очков.

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