Сёмин отреагировал на информацию о своём возможном назначении главным тренером «Факела»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин отреагировал на информацию, что он входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера воронежского «Факела». Об этом ранее сообщал телеграм-канал «Mash на спорте».

«Слухи о возможной работе в «Факеле»? Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал. Готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем», — приводит слова Сёмина Sport24.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.