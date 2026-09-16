Орлов заявил, что «Зенит» может до зимней паузы нивелировать отставание в таблице РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о турнирных перспективах «Зенита». По его мнению, сине-бело-голубые могут нивелировать отставание в турнирной таблице чемпионата России до зимней паузы в сезоне.

«До декабря отставание «Зенита» [в турнирной таблице РПЛ] может нивелироваться. Все команды… Кто-то будет вырываться, а кто-то наоборот. Например, «Динамо» побежало сейчас», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Петербургская команда выигрывала чемпионат страны в семи из восьми последних сезонов.