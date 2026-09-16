15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда пришло предложение от ЦСКА, я потерял дар речи». Вагнер Лав — о прощальном матче

«Когда пришло предложение от ЦСКА, я потерял дар речи». Вагнер Лав — о прощальном матче
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал об организации своего прощального матча, который пройдёт в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В игре встретятся команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава».

«Скажу откровенно: до сих пор не могу поверить, что это всё происходит со мной. Когда я был в Москве год назад и участвовал в празднике, посвящённом победе в Кубке УЕФА, я был в восторге от масштаба. Гала-матч прошёл замечательно, и я даже не мог предположить, что подобное событие устроят в мою честь.

Когда мне пришло предложение от ЦСКА организовать прощальный матч, я потерял дар речи. Меня это сильно тронуло! С самого первого дня я начал думать, кто мог бы приехать в Россию и