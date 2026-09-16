«Когда пришло предложение от ЦСКА, я потерял дар речи». Вагнер Лав — о прощальном матче

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал об организации своего прощального матча, который пройдёт в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В игре встретятся команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава».

«Скажу откровенно: до сих пор не могу поверить, что это всё происходит со мной. Когда я был в Москве год назад и участвовал в празднике, посвящённом победе в Кубке УЕФА, я был в восторге от масштаба. Гала-матч прошёл замечательно, и я даже не мог предположить, что подобное событие устроят в мою честь.

Когда мне пришло предложение от ЦСКА организовать прощальный матч, я потерял дар речи. Меня это сильно тронуло! С самого первого дня я начал думать, кто мог бы приехать в Россию и