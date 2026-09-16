Александр Бубнов оценил значимость Умярова для «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове. По словам Бубнова, хавбек прямо сейчас является незаменимым игроком для красно-белых. Умяров — воспитанник академии «Чертаново».

— Вам нравится Умяров?

— Ну для «Спартака» это действительно ведущий игрок. На данный момент незаменимый.

— Ларин говорил в 2019 году, что это игрок на десятилетие в «Спартак». В итоге уже 2027-й на носу, 8 лет прошло из 10. Так что Ларин был прав.

— Да. «Чертаново» вообще чудеса творит. Обеспечивает всю Премьер-Лигу звёздами, — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».