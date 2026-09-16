«Нижний Новгород» объявил о завершении работы Александра Криворучко в клубе

«Нижний Новгород» в телеграм-канале сообщил об уходе Александра Криворучко с должности заместителя генерального директора по развитию детского и молодёжного футбола.

«Руководство клуба выражает глубокую благодарность Александру Юрьевичу за системную модернизацию клубной академии, за искреннюю преданность детскому-юношескому футболу, управленческую мудрость и тот прочный фундамент, который он заложил для будущего нашего клуба в воспитании нового поколения нижегородских футболистов.

Мы желаем Александру Юрьевичу крепкого здоровья, благополучия во всех делах и новых профессиональных успехов!» — написано в сообщении.

«Искренне благодарю руководство клуба и области за доверие, высокую оценку моей работы и тёплые слова. Горжусь тем фундаментом, который мы заложили в академии, и каждым из ребят, проходящих нашу систему подготовки. Огромная благодарность всему коллективу: каждому сотруднику в офисе, тренерско-административному штабу и медицинскому департаменту за профессионализм, преданность профессии и ежедневный труд во имя наших детей. В Нижнем у меня появились не только коллеги, но и друзья. Отдельное спасибо родителям юных футболистов за поддержку и доверие к нашему общему делу, а также воспитанни