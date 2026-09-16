Форвард «Спартака» Угальде: главная мечта — чемпионство

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде обозначил свою главную мечту — это чемпионство в составе красно-белых.

«Позади два с половиной года в «Спартаке». За это время было много классных моментов. Победа в Кубке… И эта история продолжается! Хочется добиться здесь большего. Главная мечта, конечно, — это чемпионство, — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

Нападающий играет за «Спартак» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.