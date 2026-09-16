Угальде рассказал, как изменился за время в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, как изменился за время в московском клубе.

— Как в целом можешь оценить два с половиной года в «Спартаке»?

— Я осознаю, что сильно вырос за это время. И ментально, и по-футбольному. Узнал новую культуру, встретил множество людей, которые передавали и передают мне свой опыт, — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

Нападающий играет за «Спартак» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.