Вагнер: я играл во многих больших командах Бразилии, но ЦСКА — главный клуб в моей карьере

Бывший форвард московского ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав назвал российский клуб главным в своей карьере. В субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоится прощальный матч нападающего. В игре встретятся команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава».

«ЦСКА — главный клуб в моей карьере. Я играл во многих больших клубах, которые в Бразилии имеют многомиллионную армию болельщиков, но ЦСКА находится на первом месте в моей жизни.

И тут просто не может быть другого выбора. Я живу в Рио, и это мой дом, но Москва и ЦСКА — мой второй дом», — приводит слова Вагнера пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.