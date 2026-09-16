Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Сергея Семака

Футбольный эксперт Александр Бубнов выдвинул версию, что руководство санкт-петербургского «Зенита» может уволить главного тренера Сергея Семака, если сине-бело-голубые потеряют очки в ближайших матчах Альфа-Банк РПЛ. В 9-м туре «Зенит» сыграет с «Балтикой», в 10-м — с «Краснодаром».

«Сейчас… ЦСКА проиграли, могли «Локомотиву» сгореть, сейчас он [Сергей Семак] к Талалаеву поедет, Талалаев его хлопнет — и чего?! А потом в Краснодар надо ехать, и в Краснодаре хлопнут. И можно спокойно Семака… Слушай, если такой расклад был бы… Ну ладно, «Локомотив» прошли, а если «Балтике» сгорят, а потом в Краснодар поедут… И можно спокойно будет после 10-го тура Семака снимать», — сказал Бубнов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».