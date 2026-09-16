Дмитрий Аленичев рассказал, как принял предложение возглавить тульский «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев высказался о возвращении в клуб.

«Конечно, когда мне поступил первый звонок, честно говоря, не буду говорить от кого, но от одного из руководителей клуба, конечно, я немножко так был ошарашен. Потому что всё-таки как-то спустя 11 лет меня вспомнили, да. Ну, это так, я с иронией, конечно, говорю. Конечно, мне было это очень приятно, и, честно говоря, я не особо долго раздумывал. Начали вести переговоры и буквально там, не скрываю, договорились за два дня. Потому что действительно это мой родной город. Это, можно сказать, моя вторая родная команда после московского «Спартака».

И, конечно же, я прекрасно помню этих прекрасных тульских болельщиков, эту прекрасную такую, даже сказал бы фантастическую, атмосферу на этом прекрасном стадионе, на котором мы сейчас находим