15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев рассказал, как принял предложение возглавить тульский «Арсенал»

Дмитрий Аленичев рассказал, как принял предложение возглавить тульский «Арсенал»
Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев высказался о возвращении в клуб.

«Конечно, когда мне поступил первый звонок, честно говоря, не буду говорить от кого, но от одного из руководителей клуба, конечно, я немножко так был ошарашен. Потому что всё-таки как-то спустя 11 лет меня вспомнили, да. Ну, это так, я с иронией, конечно, говорю. Конечно, мне было это очень приятно, и, честно говоря, я не особо долго раздумывал. Начали вести переговоры и буквально там, не скрываю, договорились за два дня. Потому что действительно это мой родной город. Это, можно сказать, моя вторая родная команда после московского «Спартака».

И, конечно же, я прекрасно помню этих прекрасных тульских болельщиков, эту прекрасную такую, даже сказал бы фантастическую, атмосферу на этом прекрасном стадионе, на котором мы сейчас находим