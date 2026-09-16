Дмитрий Аленичев обратился к болельщикам «Арсенала» после возвращения в клуб

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев обратился к болельщикам клуба после того, как подписал контракт.

— Что бы хотели сказать болельщикам?

— Чтобы их как можно было больше, конечно, хотелось бы. Ну и терпения в первую очередь, потому что «Барселона» проигрывает, «Манчестер Сити» проигрывает, «Бавария» проигрывает… Конечно, тульский «Арсенал» тоже будет проигрывать, набраться терпения, верить в команду. Думаю, что команд