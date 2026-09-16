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Тренер тульского «Арсенала» Аленичев высказался о задаче клуба в сезоне-2026/2027

Тренер тульского «Арсенала» Аленичев высказался о задаче клуба в сезоне-2026/2027
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев высказался о задаче клуба в текущем сезоне.

«Думаю, всё поправимо. Сделаю всё возможное, ещё раз говорю, с помощниками, чтобы вылезти из той турнирной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Всё-таки задача поставлена, она известна, и публично губернатор об этом говорил, — попадание в пятёрку. Сейчас мы находимся на 10-м месте, в середине таблицы, условно говоря. Поэтому работы непочатый кр