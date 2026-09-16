«Это запрещено». Орлов рассказал, что ему не нравится в «Краснодаре»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему не нравится в «Краснодаре». Эксперт отметил систематическое несогласие футболистов южного клуба с судьями.

«Что мне сейчас не нравится в «Краснодаре», что все футболисты — Оласа, Батчи и другие — бегут сразу к судье и начинают… А по правилам это вообще-то запрещено, судья может выгонять их с поля. Это называется апелляция. А это удар по авторитету судьи. Если футболисты показывают, что они не согласны, они как бы дают команду, и что делают трибуны? Орут, свистят против судьи. Я бы хотел, чтобы «Краснодар» оставался выдержанной команд