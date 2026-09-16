«Чувствую себя своим». Бабкин — об адаптации в «Локомотиве»

Новичок «Локомотива» Сергей Бабкин высказался об адаптации в московской команде после трансфера. Полузащитник присоединился к железнодорожникам в летнее трансферное окно, перейдя из самарских «Крыльев Советов».

— Ты недавно перешёл в «Локомотив» и сразу стал играть в старте. Насколько тяжело вот так адаптироваться?

— Адаптации особо и не нужно было. Футбол плюс-минус везде одинаковый. Конечно, нужно было восстановиться после предыдущей игры. В целом я был готов и физически, и тактически. Есть и нюансы, но это всё детали, которые мо