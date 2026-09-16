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«Чувствую себя своим». Бабкин — об адаптации в «Локомотиве»

«Чувствую себя своим». Бабкин — об адаптации в «Локомотиве»
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Новичок «Локомотива» Сергей Бабкин высказался об адаптации в московской команде после трансфера. Полузащитник присоединился к железнодорожникам в летнее трансферное окно, перейдя из самарских «Крыльев Советов».

— Ты недавно перешёл в «Локомотив» и сразу стал играть в старте. Насколько тяжело вот так адаптироваться?
— Адаптации особо и не нужно было. Футбол плюс-минус везде одинаковый. Конечно, нужно было восстановиться после предыдущей игры. В целом я был готов и физически, и тактически. Есть и нюансы, но это всё детали, которые мо