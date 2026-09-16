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«Соперники серьёзные». Антон Митрюшкин поделился ожиданиями от матчей сборной России

«Соперники серьёзные». Антон Митрюшкин поделился ожиданиями от матчей сборной России
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Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды. Товарищеские игры пройдут в рамках учебно‑тренировочного осеннего сбора — сборная сыграет с командами Ирана, Намибии и Нигерии.

«В сборную я всегда рад поехать, это всегда было моей целью. Об играх ещё не задумывался, но соперники серьёзные», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Первый матч сборная России проведёт с национальной командой Ирана. Игра запланирована на вторник, 29 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани.