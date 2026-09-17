Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал партнёрство санкт‑петербургского клуба с эмиратским «Аль‑Насром». Ранее стало известно, что клубы заключили соглашение о сотрудничестве.

— «Зенит» недавно заключил соглашение с «Аль-Насром». Скажите, пожалуйста, со стороны главного тренера какие вы видите непосредственно преимущества для игроков именно со спортивной составляющей? Что-то хорошее?

— Думаю, что это скорее больше взаимодействие на клубном уровне между академиями, тренерским составом, возможность коммуницировать между командами. Конечно, с точки зрения главной команды, возможно, получится сыграть или есть опция проведения контрольных матчей. Посмотрим. В любом случае думаю, что дружить — это хорошо, это хороший клуб, достаточно известный уже. Это будет хороший вклад и в копилку нашей команды, и для нашего сотрудничества в целом, — приводит сло