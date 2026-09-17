Бубнов назвал условие, при котором ЦСКА может занять первое место в РПЛ с Игдисамовым

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал условие, при котором ЦСКА может занять первое место в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге под руководством главного тренера Дмитрия Игдисамова. Ранее Бубнов скептически оценивал перспективы армейцев на чемпионство.

— Игдисамов говорит: «Я, как Юрий Гагарин, полетел в космос и не знаю, возвращусь или нет». Но Юрий Гагарин полетел на 40 минут, а он уже 10 туров идёт. Он уже залетел чёрт знает куда. Но если ему будет продолжать фартить так, как ему сейчас фартит, они могут быть на первом месте.

— Не уверен в этом. У армейцев проблемы с составом, на мой взгляд.

— У них проблемы с составов всё время. Однако же они не проигрывают, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После восьми матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной табли