Стали известны пары 1/8 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Челси»

Определились все пары четвёртого рауда Кубка английской лиги сезона-2026/2027. Своих соперников узнали «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и другие команды.

Пары четвёртого раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027:

«Флитвуд Таун» — «Арсенал»;

«Манчестер Сити»/«Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»;

«Сандерленд» — «Брентфорд»;

«Ливерпуль» — «Челси»;

«Брэдфорд» — «Питерборо»;

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»;

«Борнмут» — «Астон Вилла».

Действующим обладателем титула в данном турнире является «Манчестер Сити». В решающем матче розыгрыша прошлого сезона «горожане» были сильнее «Арсенала» (2:0).