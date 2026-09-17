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Стали известны пары 1/8 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Челси»

Стали известны пары 1/8 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Челси»
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Определились все пары четвёртого рауда Кубка английской лиги сезона-2026/2027. Своих соперников узнали «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и другие команды.

Пары четвёртого раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027:

«Флитвуд Таун» — «Арсенал»;
«Манчестер Сити»/«Норвич Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»;
«Сандерленд» — «Брентфорд»;
«Ливерпуль» — «Челси»;
«Брэдфорд» — «Питерборо»;
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»;
«Борнмут» — «Астон Вилла».

Действующим обладателем титула в данном турнире является «Манчестер Сити». В решающем матче розыгрыша прошлого сезона «горожане» были сильнее «Арсенала» (2:0).

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