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Галактионов рассказал, общается ли он с Батраковым после его перехода в «Галатасарай»

Галактионов рассказал, общается ли он с Батраковым после его перехода в «Галатасарай»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об общении с экс-футболистом клуба Алексеем Батраковым, который перешёл в «Галатасарай».

— Следите ли за выступлением Алексея Батракова в «Галатасарае»?
— Безусловно. Мы с ним на связи. Поддерживаю его. По определённым нюансам списываемся, проговариваем. Он адаптируется, там другая атмосфера, скорости. Адекватно всё воспринимает. У него есть полная поддержка со стороны тренерского штаба, руководства, и коллектив его нормально принял. Всё идёт шаг за шагом. Он очень доволен. Там потрясающая атмосфера, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В составе «Галатасарая» Батраков принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

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