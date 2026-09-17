Галактионов рассказал, общается ли он с Батраковым после его перехода в «Галатасарай»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об общении с экс-футболистом клуба Алексеем Батраковым, который перешёл в «Галатасарай».

— Следите ли за выступлением Алексея Батракова в «Галатасарае»?

— Безусловно. Мы с ним на связи. Поддерживаю его. По определённым нюансам списываемся, проговариваем. Он адаптируется, там другая атмосфера, скорости. Адекватно всё воспринимает. У него есть полная поддержка со стороны тренерского штаба, руководства, и коллектив его нормально принял. Всё идёт шаг за шагом. Он очень доволен. Там потрясающая атмосфера, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В составе «Галатасарая» Батраков принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.