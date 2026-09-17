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«Начинал он тяжело». Моссаковский назвал лучшего игрока «Спартака» первой части сезона РПЛ

«Начинал он тяжело». Моссаковский назвал лучшего игрока «Спартака» первой части сезона РПЛ
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Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказался о лучшем игроке московского «Спартака» в первой части сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Телеведущий считает, что таковым футболистом в стане красно-белых является аргентинский нападающий Пабло Солари.

«Солари — лучший игрок «Спартака» первой части сезона. В этом и счастье и беда спартаковцев. Счастье, что Пабло так прибавил. Начинал-то он тяжело. Беда в том, что другие лидеры либо сбавили, либо травмированы. «Факел» еле додавили. В большинстве», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.

После девяти матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На счету Солари пять голов в 11 матчах во всех турнирах.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 18:30 МСК