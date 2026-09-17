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«Челси» объявил об уходе Тодда Боули из клуба. Бизнесмен сделал заявление

«Челси» объявил об уходе Тодда Боули из клуба. Бизнесмен сделал заявление
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Американский бизнесмен Тодд Боули покинул пост председателя совета директоров «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Для меня было честью занимать пост председателя совета директоров футбольного клуба «Челси». Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог обеспечить светлое будущее для клуба, включая английскую Премьер-лигу, тренерский штаб и игроков, талантливое руководство и персонал «Челси», а также легионы преданных болельщиков. Я ценил своё партнёрство с Clearlake и более широкой группой владельцев, а также совместные решения и инвестиции, которые мы сделали для поддержки текущих и долгосрочных успехов клуба. Я уверен, что при руководстве Clearlake «Челси» хорошо подготовлен к дальнейшим успехам», — приводит слова Боули официальный сайт лондонцев.

На сайте отмечается, что аффилированные лица Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake») приобретут долю Тодда Боэли в «Челси». Хансйорг Висс останется важным акционером и партнёром во владении клубом. В рамках перехода Clearlake также приобретёт долю Марка Уолтера и получит полный контроль над клубом.

Напомним, в 2022 году российский олигарх Роман Абрамович официально продал «Челси» консорциуму Тодда Боули.

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