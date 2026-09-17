«Челси» объявил об уходе Тодда Боули из клуба. Бизнесмен сделал заявление

Американский бизнесмен Тодд Боули покинул пост председателя совета директоров «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Для меня было честью занимать пост председателя совета директоров футбольного клуба «Челси». Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог обеспечить светлое будущее для клуба, включая английскую Премьер-лигу, тренерский штаб и игроков, талантливое руководство и персонал «Челси», а также легионы преданных болельщиков. Я ценил своё партнёрство с Clearlake и более широкой группой владельцев, а также совместные решения и инвестиции, которые мы сделали для поддержки текущих и долгосрочных успехов клуба. Я уверен, что при руководстве Clearlake «Челси» хорошо подготовлен к дальнейшим успехам», — приводит слова Боули официальный сайт лондонцев.

На сайте отмечается, что аффилированные лица Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake») приобретут долю Тодда Боэли в «Челси». Хансйорг Висс останется важным акционером и партнёром во владении клубом. В рамках перехода Clearlake также приобретёт долю Марка Уолтера и получит полный контроль над клубом.

Напомним, в 2022 году российский олигарх Роман Абрамович официально продал «Челси» консорциуму Тодда Боули.