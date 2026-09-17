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«Барселона» выдала лучший старт сезона за 111 лет

«Барселона» выдала лучший старт сезона за 111 лет
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«Барселона» впервые за 111 лет начала сезон с семи побед подряд во всех официальных турнирах, забив при этом 33 гола или больше.

Испания — Ла Лига . 6-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 2
Расинг
Сантандер
1:0 Канселу – 8'     2:0 Рафинья – 25'     2:1 Гейе – 30'     3:1 Вильялибре – 36'     4:1 Рафинья – 42'     4:2 Забири – 65'     5:2 Рафинья – 67'     6:2 Жезус – 79'     7:2 Ямаль – 89'    

В последний раз каталонцам удавалось добиться такого результата в сезоне-1915/16. Тогда команда под руководством Джека Гринвелла также выиграла семь первых матчей сезона, забив 44 гола, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

В своём последнем матче «Барселона» со счётом 7:2 разгромила «Расинг» в шестом туре чемпионата Испании.
После шести матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Расинг» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке.