«Барселона» выдала лучший старт сезона за 111 лет

«Барселона» впервые за 111 лет начала сезон с семи побед подряд во всех официальных турнирах, забив при этом 33 гола или больше.

В последний раз каталонцам удавалось добиться такого результата в сезоне-1915/16. Тогда команда под руководством Джека Гринвелла также выиграла семь первых матчей сезона, забив 44 гола, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

В своём последнем матче «Барселона» со счётом 7:2 разгромила «Расинг» в шестом туре чемпионата Испании.

После шести матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Расинг» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке.