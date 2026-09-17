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Пресс-конференция тренера «Балтики» после матча с «Зенитом» длилась меньше минуты

Пресс-конференция тренера «Балтики» после матча с «Зенитом» длилась меньше минуты
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Пресс-конференция тренера «Балтики» Юрия Нагайцева после матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом» (2:3) длилась меньше минуты.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 9'     0:2 Соболев – 16'     1:2 Хиль – 22'     1:3 Энрике – 49'     2:3 Петров – 81'    

«Скажем, так не все опять у нас получается в плане игры. Самоотдача, запредельная, ребята бьются до конца. Пока это всё, что мы можем противопоставить такому именитому сопернику. Могли Спасти тоже эту игру, моменты были, но будем работать совершенствовать нашу игру», — сказал Нагайцев на пресс-конференции.
После этого у журналистов не было вопросов к тренеру.

После этого матча «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 18 очков в девяти играх. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка, но у южан матч в запасе. «Балтика» с 11 очками располагается на восьмой строчке.

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