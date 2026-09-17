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Лионель Месси забил 100-й гол за «Интер Майами»

Лионель Месси забил 100-й гол за «Интер Майами»
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В эти минуты проходит матч Кубка Кампеонес, в котором «Интер Майами» встречается с «Крус Асуль». На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:0 в пользу «Интер Майами».

Единственный на данный момент гол в матче забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Для аргентинца этот гол стал 100-м в карьере за «Интер Майами».

Аргентинец выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Кубок Кампеонес (Campeones Cup) — это ежегодный одноматчевый турнир по футболу, в котором разыгрывается суперкубок между действующим чемпионом американской лиги МЛС и обладателем трофея «Чемпион чемпионов» мексиканской Лиги MX.

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