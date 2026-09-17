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Портал Opta привёл три случая полностью иностранного состава у команды РПЛ в XXI веке

Портал Opta привёл три случая полностью иностранного состава у команды РПЛ в XXI веке
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«Локомотив» во второй раз в XXI веке выпустил полностью российский стартовый состав в Российской Премьер-Лиге. Это произошло в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Первый случай был в 2025 году.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Комличенко – 53'     1:1 Рахманович – 67'    

На фоне данного статистического факта портал Opta Sports в Телеграм привёл три случая в XXI веке, когда какая-либо команда выпускала полностью иностранный основной состав. Все три случая были в 2003-2006 годах, тогда составы с игроками из-за рубежа выпустили «Москва», «Динамо» и «Рубин». Отмечается, что если у «Москвы» и «Рубина» было по несколько игроков из стран СНГ, то «Динамо» наиболее отдалилось от россиян, выставив при этом сразу шесть португальцев.

Матчи, в которых в «Москве», «Динамо» и «Рубине» выходили лишь иностранцы:

  • «Торпедо-Металлург» (позже ФК «Москва») — «Зенит» — 0:1. 25 июля 2003.
  • «Москва» — «Динамо» — 2:1. 27 августа 2005.
  • «Рубин» — «Локомотив» — 2:4. 2 октября 2006.
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