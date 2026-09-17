Портал Opta привёл три случая полностью иностранного состава у команды РПЛ в XXI веке

«Локомотив» во второй раз в XXI веке выпустил полностью российский стартовый состав в Российской Премьер-Лиге. Это произошло в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Первый случай был в 2025 году.

На фоне данного статистического факта портал Opta Sports в Телеграм привёл три случая в XXI веке, когда какая-либо команда выпускала полностью иностранный основной состав. Все три случая были в 2003-2006 годах, тогда составы с игроками из-за рубежа выпустили «Москва», «Динамо» и «Рубин». Отмечается, что если у «Москвы» и «Рубина» было по несколько игроков из стран СНГ, то «Динамо» наиболее отдалилось от россиян, выставив при этом сразу шесть португальцев.

Матчи, в которых в «Москве», «Динамо» и «Рубине» выходили лишь иностранцы: