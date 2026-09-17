15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такое бывает». Соболев поддержал голкипера Латышонка после матча «Зенита» с «Балтикой»

«Такое бывает». Соболев поддержал голкипера Латышонка после матча «Зенита» с «Балтикой»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поддержал голкипера «Балтики» (3:2) Евгения Латышонка после ошибок в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 9'     0:2 Соболев – 16'     1:2 Хиль – 22'     1:3 Энрике – 49'     2:3 Петров – 81'    

— Довольно удивительно начался матч: дальний удар Максима Глушенкова, ваш гол, не самая уверенная игра, кажется, Евгения Латышонка. Могли бы вы ваш гол прокомментировать, как вообще решили бить с такой дальней дистанции?
— Если мой гол, то там всё просто на самом деле. Педро отдал, я оказался впереди, оценил ситуацию, что справа и слева защитники, а бежать до штрафной метров, наверное, 25. Не факт, что я убежал бы. Далеко не факт, что я убежал бы. Увидел, что Женя назад бежит, и решил пробить. На самом деле пробил не очень хорошо, просто Женя поскользнулся или запнулся. Это может быть связано с погодой, с дождем, полем — не знаю. У всех такое бывает. Женя огромный молодец, классный вратарь, и я желаю ему только удачи. Уверен, что он справится!, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

В этой встрече Соболев забил гол и сделал результативную передачу. На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков.

Материалы по теме