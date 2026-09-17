Галактионов ответил, почему состав «Локо» на игру с «КС» полностью состоял из россиян

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) высказался о том, почему выпустил полностью российский основной состав.

— Сегодня была полностью русская заявка. Это скорее плюс или минус?

— Не задумывались над этим. По ряду причин у нас выпала группа игроков обороны, центральные защитники, которые у нас в основном представляют иностранный легион. Соответственно, какого-то подтекста тут искать не надо. Ребята, которые сегодня вышли и были в заявке, хотели помочь команде добиться положительного результата. Повторюсь: победы, которую мы все хотели и к которой стремились, достичь не удалось, — приводит слова Галактионова официальный сайт московского клуба.

После девяти матчей в чемпионате России «Локомотив» набрал семь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на девятой строчке.