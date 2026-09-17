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Турецкий журналист: ожидаю, что Батраков начнёт матч с «Трабзонспором» в запасе

Турецкий журналист: ожидаю, что Батраков начнёт матч с «Трабзонспором» в запасе
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Известный турецкий спортивный журналист Кутлу Акпынар считает, что российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков останется в запасе на предстоящий матч с «Трабзонспором» в чемпионате Турции.

Турция — Суперлига . 6-й тур
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Не начался
Галатасарай
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаю, что Батраков начнёт матч с «Трабзонспором» на скамейке запасных», — приводит слова Акпынара Forza Cimbom на личной странице в социальной сети X.

Матч между «Галатасараем» и «Трабзонспором» состоится 19 сентября, начало – 20:00 мск.

В составе «Галатасарая» Батраков принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Контракт Батракова с турецким клубом рассчитан до 2031 года.

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