Месси установил рекорд, забив 100 голов быстрее всех игроков в истории МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси быстрее всех игроков в истории МЛС забил 100 голов за свой клуб во всех турнирах. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Достижение покорилось Месси в матче за Кубок Кампеонес, в котором «Интер Майами» в эти минуты встречается с мексиканским «Крус Асуль». Как сообщает источник, Месси понадобилось 155 матчей, чтобы достичь отметки в 100 голов за свой клуб.

Аргентинец выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Кубок Кампеонес (Campeones Cup) — это ежегодный одноматчевый турнир по футболу, в котором разыгрывается суперкубок между действующим чемпионом американской лиги МЛС и обладателем трофея «Чемпион чемпионов» мексиканской Лиги MX.