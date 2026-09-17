«По игре — ничего чемпионского». Журавель — о работе Карседо в матче «Спартак» — «Факел»

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал работу главного тренера московского «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Факелом» (1:0).

«На «Спартаке» интересно получилось. По игре — ничего чемпионского, а развязка по вайбу напомнила сюжеты десятилетней давности. Но если там Каррера сработал скорее как тренер по атмосфере, то Карседо явно про идеи. Убирая из двух нападающих Даку, Карседо не делал очевидный выбор. Поскольку Даку что-то наконец нащупал в своей игре, а Угальде уже прилично набегался. Но Карседо оставил Угальде и оказался прав. Сам тренер после матча много сказал про веру до конца, но если этот «Спартак и придёт к какому-то результату, то благодаря именно идейности тренера, его верному выбору из нескольких вариантов», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

После девяти матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице.