Голы Месси и Каземиро помогли «Интер Майами» впервые в истории завоевать Кубок Кампеонес

Завершился матч Кубка Кампеонес, в котором «Интер Майами» из МЛС принимал мексиканский «Крус Асуль». Встреча прошла в Майами на стадионе «Ну Стэдиум» и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Данная победа стала первой в истории данного турнира для коллектива из Флориды.

На 24-й минуте счёт в матче открыл аргентинский форвард Лионель Месси, забивший с передачи уругвайца Луиса Суареса. На 81-й минуте окончательный результат установил полузащитник Каземиро, поразивший ворота соперника с паса Месси.

Кубок Кампеонес (Campeones Cup) — это ежегодный одноматчевый турнир по футболу, в котором разыгрывается суперкубок между действующим чемпионом американской лиги МЛС и обладателем трофея «Чемпион чемпионов» мексиканской Лиги MX. В прошлом году обладателем титула стала мексиканская «Толука».