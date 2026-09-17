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Интер Майами — Крус Асуль, результат матча 17 сентября 2026, счёт 2:0, Кубок Кампеонес, Месси, Луис Суарес, Каземиро

Голы Месси и Каземиро помогли «Интер Майами» впервые в истории завоевать Кубок Кампеонес
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Завершился матч Кубка Кампеонес, в котором «Интер Майами» из МЛС принимал мексиканский «Крус Асуль». Встреча прошла в Майами на стадионе «Ну Стэдиум» и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Данная победа стала первой в истории данного турнира для коллектива из Флориды.

На 24-й минуте счёт в матче открыл аргентинский форвард Лионель Месси, забивший с передачи уругвайца Луиса Суареса. На 81-й минуте окончательный результат установил полузащитник Каземиро, поразивший ворота соперника с паса Месси.

Кубок Кампеонес (Campeones Cup) — это ежегодный одноматчевый турнир по футболу, в котором разыгрывается суперкубок между действующим чемпионом американской лиги МЛС и обладателем трофея «Чемпион чемпионов» мексиканской Лиги MX. В прошлом году обладателем титула стала мексиканская «Толука».

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