Лионель Месси завоевал 49-й трофей в карьере

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой 49-й трофей. В матче за Кубка Кампеонес «Интер Майами» из МЛС победил мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:0.

Ранее Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», три трофея в «ПСЖ» и пять трофеев в «Интер Майами». Также на его счету шесть титулов в составе национальной команды, в том числе победа на чемпионате мира по футболу.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне-2026 он принял участие в 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.