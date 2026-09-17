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Лионель Месси обновил рекорд по числу завоёванных командных трофеев в истории футбола

Лионель Месси обновил рекорд по числу завоёванных командных трофеев в истории футбола
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Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал свой 49-й трофей и обновил тем самым мировой рекорд по числу завоёванных командных трофеев. В матче за Кубка Кампеонес «Интер Майами» из МЛС победил мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:0 и впервые в своей истории завоевал данный титул.

На втором месте по этому показателю завершивший карьеру бывший партнёр Месси по «Барселоне» бразилец Дани Алвес (45).

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. За карьеру в американском клубе Месси принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых забил 100 голов и сделал 58 результативных передач.

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