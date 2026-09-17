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Пирс Морган рассказал, в чём заключается главная проблема «Манчестер Юнайтед»

Пирс Морган рассказал, в чём заключается главная проблема «Манчестер Юнайтед»
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Британский телеведущий Пирс Морган заявил, что почти никто из нынешнего состава «Манчестер Юнайтед» не пригодился бы другим топ-клубам АПЛ.

«Если вспомнить любую из чемпионских команд Фергюсона, то понимаешь: пять, шесть, семь игроков, а порой и весь состав, легко попали бы в стартовые одиннадцать большинства других клубов Премьер-Лиги и многих топ-команд Европы, если не всего мира.

Но если взглянуть на нынешний состав «Юнайтед»… Вот я смотрю на него и думаю: ну, возьмём Бруну Фернандеша, а кто ещё из этих игроков попал бы в любую из топ-команд? Не думаю, что кто-то из них нужен «Арсеналу» или «Ман Сити», сомневаюсь, что они нужны «Челси». И именно в этом, на мой взгляд, заключается настоящая проблема», – сказал Морган на своём Youtube-канале.

«МЮ» набрал четыре очка в четырёх матчах и занимает 13-е место в таблице АПЛ, а в Кубке Лиги повторил антирекорд 50-летней давности на «Олд Траффорд», проиграв «Брайтону» со счётом 2:3.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
16 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув