15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На этот раз решение окончательное». Витсель объявил об уходе из сборной Бельгии в 37 лет

«На этот раз решение окончательное». Витсель объявил об уходе из сборной Бельгии в 37 лет
Комментарии

Полузащитник «Ниццы» и бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель принял решение завершить выступления за национальную команду Бельгии. Об этом 37-летний спортсмен сообщил в социальных сетях.

«На этот раз решение окончательное. Я решил завершить карьеру в сборной. Пришло время уступить место молодежи и новому поколению. Я невероятно горжусь тем, что отдавал всего себя игре на протяжении этих 18 лет. Когда я начинал в 18-летнем возрасте, я и представить не мог, что достигну таких высот. Мы пережили поистине невероятные моменты!» — отметил Витсель, поблагодарив болельщиков, партнёров по команде, тренерский штаб и сотрудников федерации.

Витсель защищал цвета бельгийской национальной команды с 2008 года. В его активе значится 140 матчей (второй показатель в истории сборной) и 12 забитых мячей. Ранее хавбек уже объявлял о приостановке международной карьеры в 2023 году, но затем вернулся в состав и сыграл два матча на чемпионате мира — 2026.

Материалы по теме
Официально
Бывший игрок «Зенита» Аксель Витсель стал футболистом «Ниццы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android