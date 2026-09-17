«Веет «Непобедимыми-2». Пирс Морган — о результатах «Арсенала»
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Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган сравнил текущий состав «канониров» с командой 2004 года.
«Уже веет «Непобедимыми-2», – написал Морган в соцсети X.
На старте сезона «Арсенал» выиграл все семь матчей во всех турнирах. В матче с «Сандерлендом» (2:0) в минувший уик-энд команда Микеля Артеты одержала девятую подряд победу в АПЛ – потерь очков не было с апреля.
Позавчера в Кубке Лиги «Арсенал» победил «Ипсвич» на выезде со счётом 4:2, а 16-летний нападающий Макс Доумен оформил 2+1.
Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Доумен – 7' 0:2 Мадуэке – 16' 0:3 Доумен – 47' 0:4 Мерино – 58' 1:4 Мехмети – 62' 2:4 Акпом – 90+1'
Напомним, в сезоне-2003/04 «Арсенал» стал чемпионом Англии, не проиграв ни в одном из 38 матчей в национальном первенстве.
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