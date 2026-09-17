Рамиро Ди Лусиано покинул ЦСКА и перешёл в «Чукарички»

Аргентинский защитник Рамиро Ди Лусиано покинул московский ЦСКА и перешёл в сербский клуб «Чукарички». Об этом сообщает пресс-служба сербского клуба в соцсетях.

Официальный сайт сербского клуба подтвердил, что 22-летний футболист перешёл в новую команду на условиях аренды.

Ранее в СМИ сообщалось, что аренда будет рассчитана на один год, а прописанная в соглашении сумма выкупа составит € 500 тыс. Армейцы сохранят за собой право на 40% от средств от будущей перепродажи аргентинца.

Ди Лусиано перебрался в ЦСКА в августе прошлого года из клуба «Банфилд». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 1,15 млн. Всего в России футболист провёл три матча и не отметился результативными действиями.