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Пирс Морган раскрыл детали несостоявшегося трансфера Винисиуса Жуниора в «Арсенал»

Пирс Морган раскрыл детали несостоявшегося трансфера Винисиуса Жуниора в «Арсенал»
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Телеведущий Пирс Морган сообщил, что «Арсенал» был уверен в приобретении нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Мне сообщили, что «Арсенал» готовится вернуться на рынок за новым нападающим в январе. Они снова зайдут на трансферный рынок в январское окно и кого-нибудь купят.

Мне сказали, что в «Арсенале» думали, будто уже заполучили Винисиуса Жуниора, который стал бы для нас блестящим приобретением. Что я точно знаю – в «Арсенале» считали, что он уже у них, и были уверены в этом до того самого дня, когда он подписал новый контракт с «Реалом», – приводит слова Моргана Metro.

Напомним, летом «канониры» готовы были сделать предложение «сливочным», если испанскому клубу не удастся договориться с вингером о новом контракте. Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2032 года в начале августа.

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