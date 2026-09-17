Пирс Морган заявил, что Дьокереш находится в бешенстве. Известны причины

Телеведущий Пирс Морган рассказал, что ему стало известно о готовности «Арсенала» расстаться с Виктором Дьёкерешем, если бы удалось договориться о трансфере форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Виктор Дьёкереш с начала сезона почти не выходил на поле, и надежные источники сообщили мне, что его намеренно держали на скамейке. «Арсенал» собирался обменять его на Хулиана Альвареса, но в итоге сделку не удалось заключить. Мне сказали, что Дьёкереш в бешенстве из-за того, как с ним обошлись, и считает, что его не уважают.

Думаю, это неоспоримо, но это также показывает безжалостность Микеля Артеты, которая многим болельщикам «Арсенала» даже нравится», – приводит слова Моргана Metro.

В этом сезоне форвард сборной Швеции сыграл в четырёх матчах во всех турнирах. Ни забить, ни отдать голевую передачу ему пока не удалось. В прошлом сезоне Дьёкереш стал лучшим бомбардиром «Арсенала» с 21 голом.