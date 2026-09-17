Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Расингом» со счётом 7:2

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча 6-го тура Ла Лиги с «Расингом», завершившегося разгромной победой каталонцев со счётом 7:2.

«Да, мы можем стать ещё лучше. В жизни всегда можно совершенствоваться в любом аспекте. Мы сыграли хорошо независимо от результата. Мне нравится наш стиль игры, на это приятно смотреть. Но главное — сохранять концентрацию в каждом эпизоде и при каждой передаче», — приводит слова Флика Marca.

После шести матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Расинг» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке.