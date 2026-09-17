Месси забил 929-й гол в карьере — в 1175 играх. У Роналду 979 мячей в 1337 матчах

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в ворота «Крус Асуль» (2:0) в рамках матча за Кубок Кампеонес. На 81-й минуте окончательный результат установил полузащитник Каземиро, поразивший ворота соперника с паса Месси.

39-летний аргентинец отличился на 24-й минуте игры.

Этот гол стал 929-м в карьере для Месси – в 1175 матчах. Для аргентинца этот гол стал 100-м в карьере за «Интер Майами». Также в активе форварда 424 результативных передачи.

41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 979 голов и сделал 261 результативный пас в 1337 матчах.

Кубок Кампеонес (Campeones Cup) — это ежегодный одноматчевый турнир по футболу, в котором разыгрывается суперкубок между действующим чемпионом американской лиги МЛС и обладателем трофея «Чемпион чемпионов» мексиканской Лиги MX. В прошлом году обладателем титула стала мексиканская «Толука».